Nel primo tempo il possibile vantaggio dell'Udinese di Rodrigo De Paul, nella ripresa il possibile tris Juve di Aaron Ramsey. Queste le due reti annullate ieri sera all'Allianz Stadium, entrambe per lo stesso motivo: fallo di mano. Ed entrambe dopo on field review del direttore di gara Giacomelli su invito del Var Abisso. Come spiegano nel dettaglio Gazzetta e Corriere dello Sport, si tratta di decisioni corrette e facenti parte di casistiche differenti: nel caso di De Paul era un fallo di mano a inizio azione giudicato punibile dall'arbitro, mentre su quello di Ramsey non c'era nemmeno da valutare. Essendo il tocco col braccio del gallese arrivato nell'immediatezza del gol (subito dopo il tocco, tira in porta), la regola parla di annullamento a prescindere.