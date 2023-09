Questa mattina l'– insieme con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e la Direzione di Città della Salute di Torino, con l'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre e grazie al sostegno di, ha inaugurato un’negli spazi di, centro destinato ai servizi per la riabilitazione e il reinserimento di bimbi e ragazzi in terapia e guariti.Come spiega Tuttosport lo spazio accogliein cura presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita e viene aperto per attività ricreative e didattiche tutte le mattine, da mercoledì 13 settembre a giugno, per gruppi di bimbi ritenuti idonei dai loro medici. L’inaugurazione ha visto gli interventi del professor Enrico Pira, presidente UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, del, del dottor Giovanni La Valle, Direttore generale Città della Salute di Torino, della professoressa Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento patologia e cura del bambino, Ospedale Infantile Regina Margherita, e del professor Giorgio Brandone, Dirigente dell'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre.Lo spazio - scrive ancora TS - si mostra accogliente e gioioso, attrezzato con micro-tavolini, sedie mignon e poi ancora costruzioni in legno e sabbiere. Tutto a dimensione di bambino e tutto ingentilito e reso più allegro dalle decorazioni animalier delle pareti, dove laè protagonista indiscussa. Per i laboratori creativi si può contare su un vasto assortimento di scatole di gessetti e confezioni di creta, carte e cartoncini colorati, nastri e materiali di riciclo. Non manca l’angolo dei libri, corredato da cuscini e tappeti per le letture di fiabe ad alta voce. E ancora l’area teatro, con ceste di trucchi e travestimenti e una baracca dei burattini, per mettere in scena storie tratte da libri o di invenzione. Esaminato e approvato dal Direttore del Dipartimento patologia e cura del bambino del Regina Margherita, professoressa Franca Fagioli, e dal Dirigente Scolastico, professor Giorgio Brandone, il progetto viene coordinato da UGI, in quanto ente ospitante. Le psicologhe Giulia Zucchetti e Claudia Peirolo ne sono le referenti. Sotto la loro guida - e con la supervisione delle stesse psicologhe del Regina Margherita - educatori specializzati nella prima infanzia si occuperanno di seguire i bambini durante la loro permanenza nell’area, nonché di mantenere i contatti con le famiglie nei momenti di accoglienza dei piccoli.