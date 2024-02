LE 5 NOTIZIE DI OGGI

La giornata che si sta per concludere è stata ricca di emozioni per i tifosi juventini, che hanno avuto modo di assistere alle ufficalità delle operazioni che portano Carlosin bianconero. Grandi attenzioni però sono rivolte soprattutto al big match di domenica contro l'Inter, dove ladovrà tentare l'impossibile per riprendersi la vetta della classifica. Allegri potrà contare su dei rientri importanti, come quelli di, che sembrano essere totalmente guariti dai rispettivi infortuni.Resta il dubbio in attacco, con Kenanche potrebbe anche essere schierato in un nuovo ruolo dall'allenatore livornese. Tra i vari temi della giornata bisogna registrare anche il continuo pressing dei bianconeri per Teun, primo obiettivo per il mercato estivo.