Cinque giocatori della Juventus sono stati convocati dal Tecnico Federale Carmine Nunziata per gli Europei Under 19, in programma dal 10 al 28 luglio a Yerevan, in Armenia: si tratta di Paolo Gozzi, Nicolò Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia, Manolo Portanova ed Elia Petrelli. Il club bianconero è il più rappresentato della spedizione azzurra, che conta una rosa di 20 calciatori.



L’Italia è inserita nel gruppo A e giocherà domenica 14 contro il Portogallo, mercoledì 17 contro i padroni di casa dell’Armenia e sabato 20 contro la Spagna. Nel gruppo B figurano Repubblica Ceca, Eire, Norvegia e Francia. Si classificano per le semifinali (in programma mercoledì 24) le prime due classificate di ogni girone, mentre la finalissima si svolgerà sabato 27 luglio.



E' il report apparso sul sito ufficiale della Juventus.