Sono state rese ufficiali le date della terzultima e penultima giornata di campionato. Per i bianconeri si tratta delle sfide con la Sampdoria (che si terrà all'Allianz Stadium) e l'ultima trasferta contro il Cagliari. Chiuderà la gara con la Roma di cui non si conosce ancora la data precisa, né l'orario.



DATE E ORARI - Dunque, arriva finalmente l'ufficialità di Juventus-Sampdoria, che potrebbe essere la gara scudetto se i giocatori bianconeri dovessero rispettare la tabella punti tracciata oggi da Maurizio Sarri in conferenza. Si giocherà domenica 26 luglio alle ore 21.45. La sfida con il Cagliari, invece, si terrà mercoledì 29 luglio alle 21.45.