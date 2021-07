Ecco il comunicato del club: "La Juventus Under 23 è pronta a cominciare la quarta stagione della sua storia. Il raduno è fissato per lunedì 19 luglio e a guidare la squadra ci sarà ancora Mister Lamberto Zauli, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022.Per lui sarà il terzo anno in bianconero. Approdato alla guida dell'Under 19 nella stagione 2019/20, l'ha condotta per la prima volta agli ottavi di finale di Youth League, ben figurando anche in campionato, dove non è stato possibile arrivare fino in fondo a causa della sospensione per la pandemia. Lo scorso anno è stato invece il primo alla guida dell'Under 23, in una stagione che ha visto la crescita di tanti ragazzi, testimoniata, oltre che da quanto fatto vedere in campo in Serie C, anche dalle chance ottenute in Prima Squadra".«Personalmente sono molto contento. Abbiamo cominciato il percorso due anni fa, quando ho iniziato con l'U19 e poi ho proseguito dalla scorsa estate con l'U23. Il fatto di essere qui per la terza stagione mi rende molto felice: con la società si è creato un bel feeling. Quest'anno abbiamo grandi ambizioni, saremo una squadra molto giovane e conosco già tanti ragazzi. Sarà una bella sfida. Il mio compito è creare una squadra pronta per affrontare le gare che ci attendono. Sarà importante la quotidianità dove, insieme allo staff, cercheremo di far crescere i ragazzi e proiettarli verso il calcio professionistico».Allenatore: Lamberto ZauliVice Allenatore: Mirko ConteAssistente tecnico: Francesco SpanòPreparatore dei Portieri: Cristiano LupatelliPreparatori Atletici: Stefano Cellio e Daniele PalazzoloMatch Analyst: Alessio Varzi