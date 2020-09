Il Real Saragozza ha ufficializzato l'acquisto di Luca Zanimacchia. Esterno 22enne di proprietà della Juventus approda in Spagna in prestito con diritto di riscatto. Si sta già allenando con i compagni e nella giornata di oggi - alle 12 precisamente - verrà presentato alla stampa dal Romareda.



"L'intenzione iniziale del Saragozza - riporta As - era quella di presentare Zanimacchia prima del primo allenamento del preseason, ma la Juventus non ha restituito tutta la documentazione sul prestito firmato fino a dopo le sette e mezza del pomeriggio e questo ha ritardato di un giorno la sua presentazione".



Sul sito ufficiale del Saragozza di lui scrivono: "In questa stagione Zanimacchia ha debuttato ufficialmente nelle fila della Juventus in una partita contro il Cagliari, sostituendo Mario Pjanic al 61 '. Nell'ultima partita di campionato di Serie A, l'esterno ha giocato la sua prima partita da titolare in bianconero, partecipando ai 90 minuti del match contro la Roma. In questa stagione ha giocato 25 partite con la seconda squadra della Juventus, accumulando più di 1.300 minuti e segnando quattro gol, mentre nella stagione precedente ha giocato 34 partite, segnando tre gol".