Dopo Matthias Ginter, anche Denisha comunicato ufficialmente al Borussia Monchengladbach che non tratterà il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. Via a parametro zero, come ha confermato attraverso il proprio sito web la società tedesca, in un comunicato con le parole del ds Max Eberl: "​Ho chiarito ai ragazzi che entro la fine di quest'anno volevo risolvere tutto ciò che non avrà a che fare con la seconda parte di stagione del Borussia affinché poi si concentrino sul campo e sul ribaltare la situazione". ​Denis Zakaria ha informato il club della sua intenzione di partire in estate dopo cinque anni al Gladbach e anche Matthias Ginter lascerà il club a fine stagione: "Abbiamo contattato i loro agenti prima di Natale e gli abbiamo confermato che avremmo programmato la prossima stagione senza di loro" ha concluso Eberl. Per Zakaria la battaglia è entrata nel vivo già la scorsa estate: Roma, Premier eavevano provato a trattare con il Gladbach. I bianconeri restano in corsa e sono pronti ad investire su di lui anche a parametro zero a giugno, ma vorrebbero anticipare subito la concorrenza di top club come Bayern Monaco e Barcellona.