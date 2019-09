Orami è ufficiale, Wesley David de Oliverira Andrare, conosciuto come Wesley e soprannominato “Gasolina” per la rapidità, è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. E' stata la Lega a renderlo noto comunicando che il contratto è stato depositato in mattinata. Il terzino destro, classe 2000, arriva in Veneto a parametro zero dopo aver vestito lo scorso anno la maglia della Juventus Under 23. Gli scaligeri hanno affondato il colpo sotto la regia della Juve ed ora il difensore avrà l’opportunità di mettersi in mostra nel campionato di Serie A. Considerato tra i migliori prospetti della sua generazione, il brasiliano avrà ora la possibilità di dimostrare tutte le sue qualità.