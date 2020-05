E' un vantaggio indubbio, e tant'è: la Lazio deve necessariamente approfittarne. Dal 6 maggio, stando a quanto racconta l'ordinanza emessa stasera dalla Regione Lazio e controfirmata dal governatore regionale Nicola Zingaretti, all'interno della regione Lazio sarà consentito l'allenamento ​in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. Dunque, i biancocelesti potranno ritrovarsi a Formello e far ripartire - in maniera controllata, ovviamente senza assembramenti - le sedute giornaliere della squadra, seppur in forma individuale. Vince Lotito, che aspettava l'ufficializzazione per richiamare calciatori e staff al lavoro.