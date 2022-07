Si attendeva solo l’ufficialità, è arrivata nella notte: Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo. Contratto di 18 mesi per l'ex Juve, che per l'intero periodo guadagnerà 3,6 milioni di euro. Lunedì scorso Vidal aveva trovato l'accordo per rescindere il contratto con l'Inter, in scadenza nel 2023: