La 72ª edizione della Viareggio Cup è stata ufficialmente rinviata a causa dell’emergenza coronavirus. Il comunicato è apparso sul sito ufficiale del torneo toscano, competizione che avrebbe coinvolto le squadre Under 18 a cui la Juve non avrebbe partecipato. Ecco il comunicato: “Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, il Centro Giovani Calciatori comunica ufficialmente che la 72ª Viareggio Cup (in programma dal 16 al 30 marzo) è rinviata a data da destinarsi. Verrà comunque disputata entro la fine dell'anno corrente”.