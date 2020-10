"Hellas Verona FC comunica che, dopo gli ultimi test effettuati, Antonín Barák è risultato negativo al Covid-19". Dunque, contro la Juventus, potenzialmente potrebbe esserci, anche se è molto difficile vederlo a disposizione a causa di un'assenza dai campi di oltre quindici giorni. Il giocatore rientra nel gruppo scaligero dopo la positività arrivata nel ritiro della sua nazionale, la Repubblica Ceca. Da Praga si era spostato a Verona, dove era rimasto in attesa del fatidico tampone negativo. L'Hellas aspetta di capire le ultime su Gunter, al momento ancora positivo e dunque non in lista per la Juventus.h