“Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa”. Così Michele Uva ha annunciato le sue dimissioni dalla vicepresidenza Uefa, spiegando all'Ansa: “Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative”.



Su di lui anche un retroscena piuttosto recente a stampo Juve. E' suo, infatti, il nome che circola negli ambienti bianconeri come possibile nuovo dirigente. Nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti, Agnelli disse: "Come abbiamo scritto anche oggi, ci sono delle cariche ad interim, arriveranno altri dirigenti apicali, ma non nell’area sportiva. Così non facciamo il toto dirigente".