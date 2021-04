Non si arresta la catena di contagi all'interno del cluster creatosi nel ritiro della Nazionale italiana. Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi, l'ultimo calciatore risultato positivo al tampone è Vincenzo Grifo. Questa la nota del Friburgo che ha comunicato l'esito del test: "Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi".