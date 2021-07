Ora è ufficiale. Il Barcellona ha ceduto uno dei suoi talenti, per cui aveva speso molto solo un anno fa, strappandolo alla concorrenza con un'offerta da 31 milioni di euro. Piaceva anche alla Juve, ma ha scelto il Barça, che ora lo libera.Ecco il comunicato: "FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Francisco Trincão fino al 30 giugno 2022. La squadra inglese rileverà il cartellino del giocatore e ha un'opzione di acquisto non obbligatoria".