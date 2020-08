Carlos Tevez infinito, rinnova col Boca Juniors. Il club di Buenos Aires, dove l'Apache è cresciuto e dove è tornato dopo l'esperienza alla Juventus, ieri ha annunciato il prolungamento di contratto per un altro anno. Col Boca, Tevez ha vinto due campionati argentini e una Coppa Libertadores, con annessa Coppa Intercontinentale contro il Milan. In bianconero ha portato a casa due scudetti e ha trascinato la squadra di Allegri in finale di Champions League nel 2015. Grazie alla sua cessione, la Juve ha poi preso Rodrigo Bentancur.