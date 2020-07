Pablo Longoria è il nuovo direttore generale del Marsiglia. L'annuncio ufficiale è arrivato poco fa, con il club francese che ha comunicato l'ingaggio del dirigente spagnolo come nuovo direttore generale, con delega alla parte sportiva. Classe 1986, Longoria è reduce dall'esperienza al Valencia, per 8 anni ha lavorato in Italia: dal 2010 al 2013 all'Atalanta, poi due anni al Sassuolo e, infine, alla Juventus da capo scouting.



Ha dichiarato: "Il calcio è inconcepibile senza passione. Le mie ultime scelte erano basate sulla passione e sulla storia dei club in cui ho lavorato. Sono orgoglioso di avere questa grande opportunità di poter mettere le mie capacità al servizio di uno dei club più storici d'Europa e del calcio francese. Voglio portare il più possibile all'Olympique de Marseille e non vedo l'ora di provare la passione dei tifosi, dello stadio e della città".