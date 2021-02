L'ex juventino Pablo Longoria inizia una nuova vita al Marsiglia: da oggi infatti è il nuovo presidente del club, come conferma anche l'annuncio del proprietario Franck McCourt attraverso un comunicato ufficiale. Longoria è stato in bianconero fino al 2018, quando ha lasciato il club dopo essere diventato responsabile capo scouting sostituendo Rivalta. All'OM aveva l'incarico di direttore generale ma ora è diventato presidente del club, completando la rivoluzione iniziata con l'arrivo di Jorge Sampaoli in panchina.