Un ex Juventus al Barcellona. Neto Murara, ex portiere bianconero, passato poi al Valencia, è ufficialmente il nuovo portiere del Barcellona (il secondo) ormai da qualche giorno. Un colpo ufficializzato due settimane fa, ma che ha visto presentazione e prime parole solo oggi. Eccole: "Il mio obiettivo personale è vincere tutto, sono una persona che ama vincere, quando arrivi in una squadra come il Barça, pensi solo a vincere ogni partita. Sono felice".



Nella nostra gallery tutte le foto e i video della sua super presentazione.