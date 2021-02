Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari, in Serie C. L'ex difensore della Juventus e collaboratore di Antonio Conte ai tempi della panchina bianconera, sostituendo sia lui che il vice Alessio nelle prime partite della stagione 2012-13 a causa delle squalifiche, sostituisce Autero in biancorosso. Secondo Sky Sport Carrera ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. A confermarlo, il comunicato del club: ""SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Massimo Carrera che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al prossimo giugno, con prolungamento automatico fino al giugno 2022 in caso di promozione".