fin dall'estate del 2011,. Lo ha spiegato lui stesso, tramite il proprio account Instagram ufficiale:"01/07/2019È arrivato il giorno che non avrei voluto arrivasse mai...È stato un percorso lungo, difficile e pieno di ostacoli, e per questo, bellissimo e ricco di soddisfazioni perché sono sempre riuscito a superarli.Ringrazio tutte le persone che ne hanno fatto parte e che con un solo gesto o una sola parola mi hanno aiutato a crescere come persona e/o come calciatore.Ho imparato cosa significa giocare per vincere, giocare per la maglia bianconera, ad onorarla e rispettarla, e a non mollare MAI.È giunto il momento di iniziare una nuova avventura con nuovi stimoli e nuovi obiettivi da raggiungere.FINO ALLA FINE".