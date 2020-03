"L'Uefa non intende far svolgere le partite di Champions League a porte chiuse, quindi Juventus-Lione e Psg-Borussia Dortmund, per il ritorno degli ottavi, si svolgeranno nei modi previsti inizialmente". A raccontarlo è una nota dell'Ansa, che cita anche il presidente dell'Uefa Alexandr Ceferin: "Siamo al corrente della situazione, e informati costantemente". Creato inoltre un gruppo di lavoro misto Uefa-Eca, Eca che è presieduta proprio dal numero uno della Juventus, Andrea Agnelli.