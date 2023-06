. Il tecnico croato, accostato con insistenza alla panchina della, ha annunciato la sua scelta in conferenza stampa nel primo pomeriggio di oggi ( QUI LE PRIME INDISCREZIONI EMERSE IN MATTINATA ). "Abbiamo rispettato la volontà di Igor di non continuare l'avventura del club" ha esordito il presidente Pablo. "Ora è il suo turno di comunicare. Voglio dirgli, personalmente e come club, grazie per il lavoro svolto, con grande rispetto, rigore, l'ambizione di dare il massimo. Siamo molto soddisfatti di lui".Di seguito le principali dichiarazioni dell'allenatore, che ha preso la parola in italiano.- "È stato un onore lavorare all'interno del club, all'interno di questa famiglia con tifosi unici. A livello personale sono cresciuto. Lascio il club in una situazione migliore in cui l'avevo trovato. Lascio per motivi privati ​​e professionali. Non ho nessun accordo con altri club, non ho litigato con nessuno e non me ne vado perchè non sentivo supporto, anzi. Ringrazio tutti e auguro alla squadra il meglio per il futuro, il Marsiglia è un club speciale che merita il meglio".- "Quest'anno sono successe cose che capitano anche altrove: belle cose, brutte cose... Lavorare qui un anno è come lavorare altrove per due o tre. Io sono molto tranquillo con me stesso, ho preso la decisione con calma e già da un po' di tempo. A volte entrare nei dettagli non ha importanza, ho sentito che questa cosa era giusta per me e sono andato forte, ho comunicato la mia decisione al club".- "Confronto che non c'entra, io posso parlare del Marsiglia, qui ho dato il 100%. Ci sono state tante notti insonni, è stato un anno di collaborazione con gente competente, che sa qual è la strada. L'abbiamo tracciata bene, ora non c'è più bisogno dei miei consigli".