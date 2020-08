Da tre giorni si sapeva che Igor Tudor sarebbe entrato a breve nello staff di Andrea Pirlo per aiutarlo a curare la fase difensiva della Juventus. Per poterlo ingaggiare, mancava solo che il croato lasciasse l'Hajduk Spalato, squadra del suo Paese che allenava. Usiamo il passato, poiché è da poco arrivata l'ufficialità del suo addio all'Hajduk. Il 42enne Tudor passerà così dal ruolo di allenatore (ricoperto anche in Italia nell'Udinese) a quello di assistente. In un contesto di prestigio come quello della "nuova" Juve di Pirlo.