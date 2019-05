"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'estensione del contratto di Thomas Tuchel per un'altra stagione. L'allenatore tedesco è ora legato fino al 30 giugno 2021 al club della capitale". E' il comunicato apparso sul sito ufficiale del Psg, che così allontana le voci sul possibile arrivo di Massimilano Allegri, dalla Juventus.



TUCHEL - "Sono molto felice e orgoglioso del mio rinnovo e del mio impegno con Paris Saint-Germain. Grazie al presidente e all'intero club per la fiducia che dimostrano a me e al mio staff. Questo rafforza il mio obiettivo di portare questa squadra al vertice delle sue ambizioni grazie al lavoro di tutti".