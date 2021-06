Dal sito ufficiale della Juventus:



"Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle Juventus Legends. E poi ancora un triennio, iniziato nel 2018, come ambasciatore del Brand Juventus. Per David Trezeguet si chiude oggi la sua “terza” vita in bianconero: oggi è il suo ultimo giorno come Brand Ambassador del Club.



Parlava di obiettivi ambiziosi e di opportunità di crescita, David, quando nel novembre di tre anni fa dava il via al suo incarico. Così è stato: Trezeguet ha svolto il suo compito con una grande passione, non facendo mancare mai la sua presenza, il suo sorriso, la sua voglia di stare con i tifosi e rappresentare al meglio un Club che ama, e che lo ama.



Perchè Trezegol è Juve, e tutti noi non possiamo che augurargli un futuro di grandi soddisfazioni professionali.



Grazie, Re David!".



Per lui si apre una carriera da direttore sportivo, visto il corso da poco terminato.