@Trezegoldavid presenta la Juventus Academy di Riad!

David Trezeguet, ex stella della Juventus, ha inaugurato a Riyad la terza Juventus Academy in Arabia dopo quelle di ​Al Khobar e Gedda. "​Per Trezeguet è stata una giornata di festa fuori e dentro il campo - scrive la Juve sul proprio sito ufficiale -.Il Brand Ambassador, che si è dichiarato molto contento di partecipare per la seconda volta ad un evento Academy nel territorio, ha condiviso esperienze e consigli con i giovani bianconeri, ricordandogli l’importanza del divertimento, del fair play e della dedizione. Domenica saranno più di 400 i ragazzi delle Juventus Academy del territorio presenti allo Stadio per tifare la squadra con la quale si allenano tutto l’anno nelle Academy dei loro paesi".