Come da disposizioni governative oggi 1 giugno scatta l'apertura degli stadi a un massimo di 1000 spettatori, o dal 25% della capienza per gli impianti da meno di 4000 posti. Una prima base per il ritorno dei tifosi ad assistere alle partite (di calcio e non solo) in Italia, dopo una stagione in gran parte a porte chiuse. Il regolamento cambia invece per gli Europei: all'Olimpico di Roma, dove si giocheranno i sei match del girone dell'Italia e due quarti di finale, entreranno 15.900 spettatori.