Oltre a Champions ed Europa League la Uefa ha preso una decisione sul futuro della più importante competizione internazionale per club a livello giovanili: la Youth League. Tutto in una settimana, dal 16 al 25 agosto e con un'importantissima sorpresa per una delle formazioni italiane ancora in corsa: l'Inter è stata infatti riammessa alla competizione dopo essersi rifiutata di far scendere in campo la propria Primavera in piena emergenza coronavirus. Si riparte quindi il 16 agosto con il già citato ottavo di finale Inter-Rennes alle 15 e l'altro ottavo di finale che manca e che vedrà impegnata la Juventus contro il Real Madrid in programma alle 18. Ai quarti possibile derby tra Juve e Inter.