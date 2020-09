Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari saranno aperte a 1000 persone. Dopo le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha ammesso come tutte le competizioni all'aperto potranno ospitare pubblico previo il rispetto del distanziamento sociale, la Regione Emilia Romagna oggi ha concesso ai due club di aprire le proprie strutture e di selezionare il pubblico per i due match di Serie A: "Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio Emilia", le parole del comunicato.



E LA JUVE? - Una richiesta, quella dei club emiliani, preceduta da quella della Juventus: i bianconeri avevano inoltrato la richiesta di riapertura dello Stadium alla regione Piemonte, che dopo un'iniziale apertura aveva tuttavia desistito su consiglio del comitato tecnico scientifico e di persone vicine al Governo. La decisione dell'Emilia Romagna cambia però tutto: che possa tornare il pubblico già per la sfida contro il Napoli? Staremo a vedere.