Si è chiusa con tre presenze in Serie B e una in Coppa Italia l'avventura alla Juve Stabia dell'esterno d'attacco Ferdinando Del Sole, classe '98 che rientra alla Juventus con sei mesi d'anticipo rispetto agli accordi precedenti. Ora bisognerà trovare una nuova sistemazione per il giocatore, che con la Juve ha il contratto fino al 2022.