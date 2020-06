Damiano Tommasi non è più il presidente dell’Assocalciatori. L’ex centrocampista della Roma ha posto fine, con qualche mese di anticipo rispetto al termine del suo terzo mandato, all’esperienza come leader dell’AIC. Ora il Consiglio direttivo nominerà presidente ad interim Umberto Calcagno.



Per la successione di Tommasi c ‘è in lizza Marco Tardelli, che da tempo ha presentato la sua candidatura. Da oggi Tommasi non sarà più presidente dell'Assocalciatori, anticipata la fine prevista per novembre. Tommasi comunque non avrebbe più potuto ricandidarsi. Le elezioni federali dovrebbero essere fissate per l'8 marzo 2021.