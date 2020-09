In Italia è scoppiato il caso Suarez dopo le indagini della Guardia di Finanza sull'esame-truffa dell'uruguaiano per prendere la cittadinanza italiana, in Spagna invece l'uruguaiano è sulle prime pagine dei quotidiani che lo avvicinano sempre di più all'Atletico Madrid. Notizie che si sono fatte certezze in serata: l'uruguaiano è diventato ufficialmente un calciatore di Diego Simeone, che l'ha voluto e aspettato nonostante il pressing della Juventus.