Leonardo Spinazzola lascia la Juventus. Il terzino italiano classe 1993 lascia il club bianconero dopo una sola stagione e si legherà alla Roma. Questo il comunicato del club bianconero apparso sul proprio sito: Si interrompe il rapporto fra la Juventus e Leonardo Spinazzola.

Il calciatore, infatti, vestirà nel prossimo campionato la maglia della Roma.

Il talento di Leo non è mai stato in discussione, e allo stesso modo la serietà, l’impegno, e l’abnegazione di un calciatore che, in una stagione, ha recuperato completamente dopo un brutto infortunio, si è rimesso in gioco e ha saputo conquistarsi lo spazio di 12 partite in maglia bianconera, 10 in campionato, una in Coppa Italia e una in Champions League.

La Juve e Spinazzola si conoscevano già, per i due anni trascorsi insieme nelle fila della Primavera, dal 2010 al 2012, con una brillante vittoria nel Torneo di Viareggio.

E la sua qualità sulla fascia si è fatta notare anche in questa stagione: ha tentato in media 4.2 dribbling ogni 90 minuti, record tra i difensori bianconeri. A Leo non è mai mancata l’intraprendenza: in media ha tentato 1.09 conclusioni ogni 90 minuti, e con 1.1 cross su azione riusciti ogni 90 minuti, è il difensore juventino che ha fatto meglio nella stagione appena conclusa.

Ringraziamo Leonardo, e gli auguriamo ogni bene per il proseguimento della sua carriera.