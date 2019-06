Le Federazioni di Spagna e Portogallo hanno confermato in via ufficiale la volontà di promuovere una candidatura congiunta per organizzare il Mondiale di calcio del 2030, che seguirà le edizioni già assegnate (2022 in Qatar, 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada). Le due Federazioni iberiche hanno informato i governi di entrambi i Paesi e assicurano di contare su "tutto l'appoggio del caso".