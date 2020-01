, talento argentino ex Velez,, come ha riportato lo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram.. Grazie alla Juve per confidare in me, e grazie anche ai miei cari che mi hanno sempre sostenuto" sono le prime parole del giocatore riportate proprio sul social. Ennesimo acquisto in prospettiva, dopo Ntenda e Cotter, che andrà ad aggregarsi molto probabilmente alla rosa dell'U17, anche se non si esclude qualche presenza con la Primavera di Zauli. La trattativa si chiude formalmente, dopo che Soule era stato accostato alla Juventus già in autunno e dopo aver assaggiato i campi bianconeri fin dal 2019.