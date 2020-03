Euro 2020 diventerà presto Euro 2021. Manca soltanto l'ufficialità da parte dell'Uefa, ma la strada verso la quale si sta andando è quella dello slittamento di un anno per permettere ai campionati di concludersi regolarmente. Stessa soluzione adottata anche per la Coppa America inizialmente in programma quest'estate in Argentina e Colombia, che verrà spostata dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Ad annunciarlo è la Conmebol attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Da Cuadrado a Dybala, sono sette i giocatori sudamericani della Juventus che quindi quest'estate potranno - se tutto verrà confermato - concludere il campionato con la squadra di Sarri.