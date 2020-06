"Dopo due anni, Ola Sikora, approdata in bianconero nell'estate 2018 dopo l'esperienza con la maglia del Brescia, lascia le Juventus Women.



La ventinovenne non vestirà la maglia bianconera la prossima stagione, ma porterà senz'altro con sé ricordi indimenticabili. Dal suo esordio, il 12 settembre 2018 in Champions League contro il Brondby, fino ai trofei: due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.



Grazie di tutto, Ola! In bocca al lupo per il tuo futuro!".



Il messaggio apparso sul sito ufficiale della Juventus.