Adesso è ufficiale: Arek Milik è un nuovo giocatore del Marsiglia. Sfuma definitivamente, quindi, uno degli obiettivi nella lista di Fabio Paratici per rinforzare l'attacco. Quando la Juve si era interessata all'attaccante polacco la richiesta del presidente azzurro De Laurentiis non scendeva sotto i 15 milioni nonostante la scadenza del contratto a giugno. Tanti, troppi per i bianconeri che si sono spostati su altri profili. Oggi Milik è volato in Francia, dove dopo le visite mediche ha firmato con l'OM e l'ipotesi Juve è definitivamente saltata.