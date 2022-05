Uno dei nomi inseriti nella lista degli uomini di mercato della Juventus sfuma definitivamente. Si tratta di Boubacar Kamara, ormai ex Marsiglia che si è accasato all'Aston Villa:



"L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma di Boubacar Kamara con un contratto quinquennale. Il 22enne centrocampista, che ha appena ottenuto la sua prima convocazione in nazionale francese dopo una fantastica stagione all’Olympique Marsiglia, passerà al Villa dopo la scadenza del suo contratto con il club francese. Kamara è cresciuto nelle giovanili del Marsiglia, accumulando oltre 100 presenze con la prima squadra, che lo hanno reso uno dei giovani giocatori più richiesti del calcio europeo. Ha giocato un ruolo chiave nella stagione del Marsiglia in Ligue 1 Benvenuto, Boubacar!".