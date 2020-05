4









Arrivato il comunicato, dunque è ufficiale: la Serie A riparte il prossimo 20 giugno con i recuperi delle sfide non disputate della sesta giornata di ritorno Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari, Inter - Sampdoria e Torino - Parma. L’ottava giornata di ritorno verrà programmata da lunedì 22 giugno. Finale prevista per il 17.



IL COMUNICATO - L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi alla presenza di tutte le 20 Società collegate in video conferenza. I Club hanno accolto con soddisfazione il via libera alla ripresa della Serie A TIM comunicato ieri dal Ministro Spadafora e hanno votato all'unanimità la disputa dei 4 recuperi della sesta giornata di ritorno (Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari, Inter - Sampdoria e Torino - Parma) nel weekend del 20/21 giugno e la programmazione dell'ottava giornata di ritorno a partire da lunedì 22 giugno. Inoltre, accogliendo l'auspicio del Ministro Spadafora, l'attività sportiva della stagione 2019/2020 riprenderà da subito con la Coppa Italia, la cui finale è programmata per il giorno 17 giugno. Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni”. LA POSSIBILITA' - Intanto, occhio alla ripartenza anticipata: ​le squadre impegnate in Coppa Italia cercheranno di ottenere che le semifinali vengano anticipate di un paio di giorni rispetto alle indicazioni già arrivate. Una possibilità che Dal Pino discuterà direttamente con il Governo, chiamato a dare il via libera.