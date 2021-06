"​Il Real Madrid C. F. annuncia che domani, giovedì 17 giugno, alle 12:30, ci sarà un atto istituzionale di omaggio e addio al nostro capitano Sergio Ramos, con la presenza del nostro presidente Florentino Pérez.



In seguito, Sergio Ramos apparirà davanti ai media in una conferenza stampa telematica."



Con questo comunicato, il Real Madrid ha ufficializzato l'addio di Sergio Ramos alle Merengues. Un momento importante in chiave mercato, storico per i tifosi blancos, dal punto di vista degli affetti e di tutto quello che ha significato il capitano spagnolo. In questa situazione, anche la Juventus potrebbe farsi avanti, magari con un assist di Cristiano Ronaldo, e portare Sergio Ramos a Torino.