"Questo numero 4 mi piace molto per scaramanzia, perché l'ho avuto dall'inizio della mia carriera e poi mi ha accompagnato per tutta la vita, mi ha portato avanti, ha portato fortuna e molte vittorie. Ora il n°4 fa parte di me come persona e come professionista.. Quindi sarà necessariamente molto speciale poter indossare il mio numero qui a Parigi".Queste le prime parole dida nuovo giocatore del, rilasciate al canale ufficiale del club, PSG TV.