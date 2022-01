Era ormai nell'aria da giorni l'approdo di Stefano Sensi alla Sampdoria, ma da questo pomeriggio la trattativa è diventata definitivamente ufficiale. Giampaolo può abbracciare cosi il suo nuovo centrocampista, con la speranza di rilanciarlo sia per una sua crescita personale ma anche e soprattutto nel giro della Nazionale.



L'ex giocatore del Sassuolo passerà in prestito secco dall'Inter ai blucerchiati fino al termine della stagione, dopodichè farà ritorno alla Pinetina. Questa è una grande occasione per Sensi, dopo i numerosi infortuni subiti nel corso della sua carriera che lo hanno costretto a perdere diverse opportunità, come quella di Euro 2020 ad esempio.