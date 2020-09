1









"FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Nélson Semedo. La squadra inglese pagherà al Barcelona 30 milioni di euro più 10 di bonus". Con questo comunicato il Barça ha annunciato l'addio di Nelson Semedo, terzino destro, passato in Premier League. E ora? L'assalto a De Sciglio può partire. Sì, perché piace ancora al club catalano che, durante la trattativa per lo scambio Arthur-Pjanic, aveva pensato di inserire anche l'ex Milan. Un nome che torna di moda, sul quale c'è anche il Psg.