Il mercato invernale è ormai giunto alla conclusione e in questi ultimi minuti si stanno perfezionando i colpi in extremis di tutte le trattative messe in piedi nelle settimane precedenti. Tra questi, c'è da registrare quello del Sassuolo che, preleva dal Padova il baby attaccante Luca Moro, lasciandolo in prestito al Catania fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale dei neroverdi.



'​L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Moro Luca (classe ’01, attaccante), acquisito a titolo definitivo dal Padova. Il calciatore rimarrà in prestito al Catania fino al 30/06/2022"