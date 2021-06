Adesso è ufficiale, Maurizio Sarri torna in Serie A. Dopo una lunga trattativa, l'ex allenatore della Juventus ha firmato con la Lazio un contratto fino al 2023 con un ingaggio di 3 milioni di euro più bonus. Il tecnico toscano quindi torna in Italia da avversario dei bianconeri con i quali ha vinto il suo unico scudetto conquistato in carriera, riparte dalla panchina biancoceleste dove prende il posto di Simone Inzaghi, appena passato all'Inter per sostituire Antonio Conte.