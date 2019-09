Maurizio Sarri ha diretto parte della seduta odierna di allenamento. A comunicarlo è lo stesso club bianconero sul proprio sito ufficiale:



Oggi il gruppo dei bianconeri, al netto di chi è al lavoro con le rispettive Nazionali, è tornato ad allenarsi alla Continassa. Dopo i tre giorni di pausa in seguito alla vittoria contro il Napoli, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio. Gonzalo Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo venerdì, avendo usufruito di due giorni supplementari di riposo concessi da Maurizio Sarri. Il Mister bianconero, in ripresa, ha diretto parzialmente la seduta di allenamento.



Nel menu di giornata, ovviamente, una ripresa con lavoro di attivazione e atletico, seguito poi da esericizi di possesso palla, partitina e lavori personalizzati nel finale.



Domani il gruppo è atteso al JTC nel pomeriggio.