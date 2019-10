Adesso è ufficiale: Alexis Sanchez si opera alla caviglia che si è infortunato durante la pausa nazionali. Il gallese sarà costretto a restare fuori per almeno tre mesi. Una brutta tegola per la formazione di Antonio Conte che perde un attaccante su cui il tecnico ex Juve puntava molto.



Questo il comunicato dell'Inter: ​"Alexis Sanchez si è recato questa mattina a Barcellona per un consulto con il professor Ramon Cugat. La visita ha confermato la diagnosi dello staff medico nerazzurro, si è deciso pertanto di procedere con intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’intervento chirurgico, di plastica dei tendini peronei, è stato quindi eseguito nel pomeriggio ed è perfettamente riuscito".